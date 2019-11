Van Wijk benoemd in bestuur Intertrust

Van Wijk is sinds half september de financieel eindverantwoordelijke bij Intertrust. Hij is in die rol de opvolger van Hans Turkesteen. De bestuursbenoeming van Van Wijk heeft volgens Intertrust ook de goedkeuring van regelgevende instanties en gaat per direct in.

Tijdens de vergadering stemden aandeelhouders ook in met de het beloningsbeleid en het prestatie-aandelenplan voor bestuurders van de onderneming.