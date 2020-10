‘Besmetting Trump legt coronavrees onder vergrootglas’

Ondanks de mooie herstelbeweging op het Damrak in de voorbije handelsweek zal de focus van beleggers nog meer komen te liggen op de zorgen over het oplaaien van het coronavirus, stelt Renco van Schie, vermogensbeheerder bij Value Edge. Verder werpen de Amerikaanse presidentsverkiezingen de schaduw opnieuw vooruit met het tweede grote politieke tv-debat in de VS.