Beurs: Hoop brengt AEX bij 550 punten

Ter ere van de notering van Marel op Euronext Amsterdam luidde topman Arni Oddur Thόrdarson de gong.

Vooral dankzij hoop op een renteverlaging in de VS later dit jaar en uitstel van de importtarieven op Mexicaanse producten door de VS belandde de AEX in de loop van de ochtend op bijna 550 punten. Fraaie plussen van de verzekeraars, in reactie op de verkoop van Vivat, leverden hier ook een bijdrage aan. Marel kende een sterk beursdebuut.