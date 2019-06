Verzekeraars stuwen AEX ruim boven 550 punten

Rond kwart voor vier noteerde de AEX 1,5% hoger bij een stand van 552,17 punten. De AMX won 1,3% op 753,18 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen ook de wind in de rug. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,8% respectievelijk 1,2%.

In de middag kwam er een teleurstellend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. De banengroei kwam in mei met 75.000 veel lager uit dan werd verwacht. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder Bij JNVB, is het veel te voorbarig om te denken dat de banendomper het eerste teken is van een afkoelende Amerikaanse economie. Hij wijst er op dat er bijna volledige werkgelegenheid in de VS is en dat er in de voorbije maand nog meer dan 200.000 nieuwe banen bijkwamen. De verzwakking van de banengroei in de VS wakkerde daarnaast de hoop verder aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar zal verlagen. De bereidheid van Mexico om illegale migratie naar de VS hard aan te pakken, hielp in de ochtend al het sentiment. Naar verwachting zal de VS maandag nog geen importheffing op Mexicaanse producten invoeren. Wall Street zette vanmiddag bij de start de opgaande lijn voort.

Westerterp houdt er rekening dat de komende tijd beleggers tussen hoop en vrees zullen handelen in de aanloop naar de G20-top eind deze maand met de ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi. „De koersen zullen per saldo zijwaarts gaan bewegen met de ene week een beweging omlaag en een week later weer een herstelbeweging. De verschillen tussen Amerika en China zijn echter zo groot dat naar verwachting bij de G20-top alleen maar handen zullen worden geschud, maar dat een handelsdeal er niet in zit.”

Wubbe Bos, analist bij Lynx, benadrukt dat de goed ontvangen verkoop van Vivat aan de Nederlandse verzekeraar NN group en investeerder Athora flink heeft bijgedragen aan het opgewekte sentiment op het Damrak. Hij wijst er op dat het Chinese Anbang nog een redelijke prijs heeft gekregen voor Vivat en dat er ook positief wordt gereageerd op de consolidatie in de sector „De koerssprong van ASR is verder opvallend. Er bestond blijkbaar toch de vrees in de markt dat ze teveel zouden betalen om Vivat in handen te krijgen.”

In de geheel groengekleurde AEX vielen de verzekeraars nog steeds in de smaak. NN Group kreeg er 3,8% bij, in reactie op de aangekondigde aankoop van de schadeverzekeringstak van Vivat voor €416 miljoen. Koploper ASR sschoot 7% omhoog. Aegon deed ook goede zaken met een plus van 2,2%.

ASML kon ook op flinke kopersinteresse rekenen. De koers van de chipmachifabrikant steeg 2,4%. RD Shell profiteerde van de opgelopen olieprijzen na het nieuws dat oliekartel OPEC overweegt om de productiebeperking te gaan verlengen. De olie- en gasreus dikte 0,9% aan.

Bij de middelgrote fondsen TKH met een plus van 3,5% bovenaan. Het technologiebedrijf zit al enkele dagen stevig in de lift. De toeleverancier aan de chipmachinesector ASMI klom 2,2%.

Staalproducent Aperam steeg 1,3%, ondanks een halvering van het koersdoel door ING tot €25 onder handhaving van het houdadvies.

Air France KLM daarentegen raakte 1,3% kwijt.

De maker van vleesverwerkingsmachines Marel belandde op de lokale markt 5,4% boven de introductiekoers van €3,70.

