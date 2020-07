Schadevergoeding voor slachtoffer Roundup fors verlaagd

Over Roundup worden al jaren rechtszaken gevoerd in de Verenigde Staten. In het verleden zijn al vaker hoge schadevergoedingen toegekend, waarvan later weer gesteld werd dat ze eigenlijk te hoog waren.

Het Duitse chemiebedrijf Bayer, dat door de overname van Monsanto verantwoordelijk is voor Roundup, sloot vorige maand nog een megaschikking met duizenden Amerikanen die beweren kanker te hebben gekregen door de onkruidverdelger. Daarmee waren miljarden dollars gemoeid. Maar er zijn ook nog veel klagers die niet akkoord zijn gegaan. Ook de huidige zaak viel buiten de schikking.

De nieuwe uitspraak heeft mogelijk nog consequenties voor al die andere zaken. Omdat nu is bevestigd dat Bayer met geld over de brug moet komen, kunnen andere slachtoffers dit aangrijpen door een hogere schadevergoeding te eisen. De kwestie is wel erg complex. Een andere Amerikaanse rechter stelde eerder deze maand dat bepaalde onderdelen van de schikking juridisch niet door de beugel zouden kunnen. Bayer heeft op zijn beurt altijd volgehouden dat glyfosaat veilig is voor gebruik in de landbouw. Bij de miljardenschikking werd dan ook geen schuld bekend.