Peperduur transport voor batterijproductie Tesla

Het vervoeren van productie-apparatuur door de lucht is peperduur en wordt in de auto-industrie eigenlijk noot gedaan. Deze stap geeft aan dat Tesla-baas Elon Musk haast wil maken met het opschroeven van de productie van de Model 3.

,,Zoals gebruikelijk bij Tesla wordt alles in een enorme haast gedaan en lijkt geld geen obstakel", zegt een van de bronnen. Tesla weigert in te gaan op de vraag of de elektrische automaker in bloedspoed productie-apparatuur van Europa naar de Verenigde Staten heeft laten vervoeren.

Twijfel

Beleggers houden Tesla momenteel nauwlettend in de gaten of het de automaker lukt de grootschalige productie van de Model 3 op gang te krijgen en de financiële stabiliteit kan garanderen. Door fabricagefouten heeft Tesla herhaaldelijk de fabriek stilgelegd en de productiedoelstellingen van de Model 3 moeten bijstellen.

Daarnaast groeit de twijfel of Musk zijn belofte kan waarmaken dat Tesla in het derde kwartaal van dit jaar stopt met het verbranden van geld. Tesla had in het eerste kwartaal een negeatieve kasstroom van $1 miljard en opperde eerder deze maand dat de assemblagefabriek in Fremont, Californië als onderpand voor de schulden kan dienen.

Doelstelling

Op dit moment wordt de productielijn van de batterijfabriek in Nevada verbeterd. Musk heeft beleegers verteld dat de nieuwe productielijn voor batterijen de autofabriekant helpt om de productie van de Model 3 op te schroeven. De Teslabaas gaat er nog steeds vanuit dat er in de derde week van juni vijfduizend auto’s van dit type van de band gaan rollen, een doelstelling die al veel eerder gehaald had moeten worden.