De week van het vakantiegeld

Bij de vijf best gelezen verhalen van afgelopen week zitten maar liefst drie stukken over vakantiegeld. Dat er nog nooit zoveel vakantiegeld is uitgegeven als dit jaar, stemde hoopvol. Het enthousiasme is bij de oudere lezers direct weer de kop ingedrukt, want gepensioneerden delen niet in de feestvreugde mee. Diegene die dacht het nu even lekker breed te kunnen laten hangen, is teruggefloten door financieel experts die adviseerden het geld opzij te zetten voor mindere tijden.

Bezoekers van de site die het advies van de financieel experts in de winds slaan, weten inmiddels waar het vakantiegeld ook heen kan. Een bezoekje aan de benzinepomp is namelijk in tijden niet zo duur geweest.

Woningmarkt

De stijging van de huizenprijzen blijft fascineren. Vrijgezellen die een huis kopen, proberen de lasten inmiddels te drukken. Sinds het dit jaar niet meer verplicht is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zijn er steeds meer alleenstaanden die een hypotheek afsluiten zonder een dergelijke verzekering.

Hoewel de meest gelezen artikelen bijna allemaal over de eigen bankrekening gaan of de onbereikbaarheid van de eigen bankrekening, ging het best gelezen verhaal op de site van DFT deze week over de bankrekening van iemand anders. Mabel gaat namelijk flink verdienen aan de beursgang van belatingsverwerker Adyen.