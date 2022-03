Beursblog: AEX zakt onder de 700 punten en dat ’is wel een psychologisch puntje voor Nederland’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam handelt vrijdag met verlies op de oorlog in de Oekraïne. Ⓒ ANP/HH AEX 684.34 -2.99 %

Amsterdam - De AEX zette vrijdagochtend forse daling in en Actiam-analist Corné van Zeijl ziet daar een klein beetje de paniek over de oorlog in, die tot nu toe was uitgebleven. Rond half elf, hing de AEX onder de 690 punten, nadat de stand eerder deze ochtend door de 700 was gezakt, nadat beleggers waren opgestaan met nieuws over een brandende kernscentrale in Oekraïne. Die puntengrens is ’toch wel een psychologich puntje voor Nederland, vindt Van Zeijl. „Het gaat echt wel wat slechter”