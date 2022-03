Beursblog: Wall Street houdt schade beperkt na dreun voor AEX

Door Johan Wiering

Amsterdam handelt vrijdag met verlies op de oorlog in de Oekraïne. Ⓒ ANP/HH AEX 671.73 -4.78 %

Amsterdam - De Amerikaanse beurzen houden de verliezen beperkt, dit in schril contrast met de Europese beurzen die vrijdag onderuit gingen in reactie op de Russische aanval op een kerncentrale in Oekraïne. Actiam-analist Corné van Zeijl ziet daar een beetje de paniek over de oorlog in, die tot nu toe was uitgebleven.