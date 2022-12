Gebruik slimme apparaten in de coronajaren meer dan verdubbeld

Het gebruik van slimme verlichting, beveiligingssystemen en huishoudelijke apparaten is afgelopen twee jaar zelfs verdubbeld. Slimme televisies en slimme meters voor water, gas en elektriciteit komen het meest voor. Het onderscheidende van ‘slimme’ apparaten is dat ze met het internet verbonden zijn. Ze kunnen zo communiceren met andere apparaten en kunnen bijvoorbeeld via een smartphone aangestuurd worden.

Tussen 2020 en 2022 is het gebruik van slimme huishoudelijke apparaten thuis meer dan verdubbeld. In mei 2020 had 6% van de Nederlanders een slim huishoudelijk apparaat zoals een robotstofzuiger, koelkast, koffiezetapparaat of robotgrasmaaier. In april tot juli 2022 was dat volgens CBS al 15%.

Opvallend is ook het gebruik van slimme accessoires zoals smartwatches, fitnesstrackers of draadloze hoofdtelefoons. In 2020 had slechts twee op de tien Nederlanders er een in gebruik, waar dat er in 2022 maar liefst vijf op de tien zijn. Ook gebruikten meer mensen (12%) slimme gezondheidsapparaten als een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden, vergeleken met 2020 (5%).