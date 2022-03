KLM met omweg weer naar Korea en China

Premium Financieel

KLM-piloten krijgen twee keer 1,5% loon erbij

De piloten van KLM krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging 1,5%. Dat meldt pilotenvakbond VNV donderdag in een brief naar leden. Volgens KLM worden in de nieuwe cao de afspraken met de overheid over inleveren nagekomen.