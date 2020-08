Advies: Britse pubs weer op slot

De regering moet overwegen om de pubs, die vorig jaar rond £22 miljard omzet draaiden, te sluiten om de overdracht van het coronavirus te beperken. Het land telt momenteel 303.000 besmette Britten, en betreurde 46.193 doden volgens data van Public Health England, het Britse RIVM.

Die voorgestelde ingreep bij de pubs zou dan de scholen in staat stellen om na de zomervakantie te heropenen, aldus wetenschappelijke adviseur en hoogleraar Graham Medley, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodsituaties in het Verenigd Koninkrijk bij BBC Radio 4. Medleys groep werd eerder gewaardeerd vanwege zijn modellen die de coronapandemie voorspellen.

De Britse pubs gingen op 20 maart op last van premier Johnson dicht om verdere besmetting door het virus te beperken. Op 5 juli heropenden ze, waarop volgens de Britse Daily Mail er in een avond vijftien miljoen biertjes bij 23.000 pubs doorheen zouden zijn gegaan.

Scholen prioriteit

Volgens Medley heeft de heropening van scholen prioriteit vanwege het welzijn van kinderen. In ruil daarvoor zouden dan sommige andere zaken, zoals pubs, moeten worden stopgezet om het besmettingspercentage in het land te dempen, zei hij.

De Britse regering trapte deze week op de rem bij de versoepelingen van de coronamaatregelen omdat het aantal nieuwe besmettingen stijgt. De voor zaterdag geplande verlichtingen in het VK zijn met minstens twee weken uitgesteld, meldde premier Johnson.

Dit weekeinde hadden onder meer casino’s weer open mogen gaan. Ook was het de bedoeling kleine huwelijksfeesten toe te staan. Daarnaast worden de regels voor het dragen van mondkapjes uitgebreid naar onder meer musea, bioscopen en gebedshuizen. Vanaf 8 augustus is dat mondkapje daar verplicht.

Snelle verspreiding

Medley: „Het komt misschien neer op de vraag welke activiteiten je tegen elkaar uitruilt. Dan is dat een kwestie van prioriteiten stellen: vinden wij pubs belangrijker dan scholen?”

De belangrijkste medische adviseur Chris Whitty, de chief medical officer, zei eerder dat het Verenigd Koninkrijk ’waarschijnlijk de limiet heeft bereikt aan wat we kunnen doen’ om het virus onder controle te krijgen.

In het noordwesten van Engeland zijn veel publieke voorzieningen donderdagavond op slot gegaan. Steeds meer jongeren verspreidden het virus. „Maar de grote angst is dat het virus uit de hand loopt en we in een situatie terechtkomen waarin er zoveel virussen zijn, dat het onvermijdelijk bij alle delen van de bevolking terechtkomt”, aldus Whitty volgens The Guardian.