Ingrepen van fiscus jagen energierekening honderden euro’s omhoog

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat donderdag verschijnt. De doorsnee energierekening is in de afgelopen twaalf maanden met €421 opgestuwd door de hogere energiebelasting en het afbouwen van de belastingkorting op gas en stroom. Gestegen energietarieven dragen voor €145 bij aan de duurdere nota, terwijl de transportkosten met ruim €100 zijn opgelopen.

De bevindingen van het CBS zijn koren op de molen van critici die vinden dat de fiscus een wel erg grote hap uit de energienota neemt. Een gemiddelde gas- en stroomrekening bestaat voor ongeveer de helft uit belastingen. Een ander kritiekpunt is dat er dubbele belasting wordt geheven. Over de energietaks wordt namelijk ook nog eens 21% btw in rekening gebracht.

Energiebelasting

Het kabinet is van plan de energiebelasting op gas volgend jaar te verhogen en die op stroom te verlagen. Dat zou meer huishoudens moeten verleiden om te kiezen voor een duurzame warmtepomp of aardwarmte.

Tegenover de hogere belasting en energietarieven staat dat huishoudens afgelopen winter minder hoefden te stoken dankzij het zachte weer. Ook de hoge gasprijs zorgde ervoor dat veel mensen zuinig waren met het verwarmen van hun woning. Dat heeft de gemiddelde energienota volgens het CBS met €40 op jaarbasis gedrukt.

VIDEO: Energie-expert Ben Woldring bespreekt de meest gestelde vragen over je energierekening. Tekst gaat verder onder de video.

Het prijsplafond van de overheid zorgt dit jaar ook voor een welkome verlichting in de portemonnee van veel personen. Maar deze overheidssteun stopt eind december weer. Daardoor stijgen de energiekosten voor consumenten dan mogelijk weer.

De gasprijs is deze week trouwens gedaald naar het laagste punt in bijna twee jaar. Maar handelaren gaan ervan uit dat energie komende winter weer duurder wordt. De groothandelsprijs van aardgas, die behalve het gas- ook het stroomtarief thuis goeddeels bepaalt, loopt richting eind dit jaar alweer op.

Het tarief op de Nederlandse TTF-handelsmarkt bedroeg woensdag €26 per megawattuur. Volgend jaar wordt die inkoopprijs, op basis van al aangekondigde aan- en verkopen, voor energiebedrijven bijna €50 voor eenzelfde megawattuur. Dat inkooptarief zakt in 2025 naar €43, ruim boven de huidige prijzen.

Profiteren

Energievergelijkingssites melden momenteel topdrukte van klanten die hun gas- en stroomtarieven willen vastzetten. Vooral contracten voor één en drie jaar worden veel afgesloten.

Prijzen op de markt dalen sinds februari dit jaar. Uit gegevens van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de huishoudens een energiecontract heeft dat boven het prijsplafond ligt. „De traditionele energieleveranciers profiteren zelf van die dalende energieprijzen, maar maken winst over de rug van hun klanten”, stelt Rens Schoorl, directeur van Tibber, aanbieder van dynamische energiecontracten. Die geven een dag vooruit inzicht in de prijs.

Consumenten met een dynamisch energiecontract betaalden op basis van dezelfde marktprijzen afgelopen jaar met gemiddeld €0,36 per kilowattuur ’structureel minder voor hun stroomprijs’, aldus Schoorl. „In de eerste helft van 2023 daalde het naar gemiddeld €0,30 per kilowattuur. Dat verschil loopt voor dynamische versus variabele stroomprijzen op tot gemiddeld 35% per maand.”