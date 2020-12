Premium Financieel

Kracht euro zet rem op cijfers bedrijven

Unilever, Philips, AkzoNobel: terwijl bedrijven de boeken over het derde kwartaal openen, blijkt niet alleen het coronavirus huis te houden in de omzet. Ook de dure euro zit bedrijven dwars. „Hoe duurder de euro, hoe moeilijker het is om de concurrentie buiten de eurozone aan te gaan.”