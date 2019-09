Verkeerde proeftijd in arbeidscontract?

Ⓒ ANP XTRA

Drie weken geleden is een nieuwe medewerker bij ons begonnen. Hij heeft een jaarcontract gekregen. Per ongeluk is in de arbeidsovereenkomst een proeftijd van twee maanden terechtgekomen. Nu is hij is al vier keer ruim een half uur te laat gekomen, heeft hij ruzie gemaakt met de receptioniste en ben ik afgelopen vrijdag gebeld door een klant met een klacht over deze man. Kan ik hem proeftijdontslag geven?