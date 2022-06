’Mister Ferrari’ Frits Kroymans (82) stopt nog niet: ’Ik ben een terriër’

Premium Binnenland

Aart besmet met VW-virus: ’Geweldig hoe mensen reageren’

De iconische Volkswagen T1 is een bestelbus zoals een kind die zou tekenen. Toch kwam de eerste schets voor het tijdloze model in 1947 toch echt van de toen al ruim volwassen Nederlandse auto-importeur Ben Pon senior. Hij kalkte in de Duitse VW-fabriek een rechttoe rechtaan-ontwerp op een kladje. W...