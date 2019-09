Lloyd's of London schroeft winst stevig op

De brutowinst kwam uit op 2,3 miljard pond (bijna 2,6 miljard euro). Dat was in 2018 in de eerste helft van het jaar 588 miljoen pond. Toen eindigde Lloyd's of London het jaar uiteindelijk, net als een jaar eerder, in de rode cijfers.

De verzekeringsbeurs trof al eerder voorbereidingen voor de brexit. Zo werd een dochteronderneming in Brussel opgetuigd.