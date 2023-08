Kinderen halen steeds minder cash geld uit automaat

Het verminderde gebruik van de geldautomaat is bij deze leeftijdscategorie veruit het grootst, blijkt uit gegevens die ABN Amro woensdag publiceert. Aan de andere kant, neemt het gebruik van de betaalpas voor het doen van aankopen juist toe onder 8 tot 13-jarigen. Nagenoeg alle kinderen (94%) deden tenminste één aankoop met hun bankpas in het tweede kwartaal van 2023.

Naarmate kinderen ouder worden, neemt ook het gebruik van de bankapp toe. Zo maken vier op de tien kinderen van 8 tot 13 jaar er gebruik van, en loggen zij gemiddeld twee keer per week in. Bij oudere kinderen van 13 tot 18 jaar, liggen deze cijfers een stuk hoger: vier op de vijf gebruiken de bankapp, en gemiddeld loggen ze ongeveer vijf keer per week in.

Minder inzicht

Door dit veranderende betaalgedrag hebben kinderen minder inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Ruim twee derde van de kinderen onder de 13 jaar heeft een eigen betaalrekening. Maar bij digitale betalingen is het minder zichtbaar wat ze uitgeven en overhouden dan bij munten en briefgeld. Volgens ABN Amro is het daarom van belang dat kinderen op jongere leeftijd al worden betrokken bij digitale bankzaken om zo stapsgewijs te leren financieel zelfstandig te worden. Het Nibud onderschrijft dat.

Betaallimiet

Uit aanvullend onderzoek door PanelWizard in opdracht van ABN AMRO onder ruim duizend ouders en verzorgers van kinderen van 8 tot 13 jaar blijkt dat opvoeders nagenoeg allemaal (97%) bewust bezig zijn met de financiële opvoeding. Meer dan de helft van de kinderen met een eigen spaar- of betaalrekening stelt thuis specifieke financiële vragen, bijvoorbeeld hoe sparen of lenen werkt. Toch zijn er ook verschillen: waar de ene helft van de opvoeders een betaallimiet heeft ingesteld op de betaalrekening van het kind, heeft de andere helft dat niet.