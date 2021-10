Nederland in kopgroep stijgende huizenprijzen in Europese Unie

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Zowel nieuwbouw als bestaande koopwoningen zijn in de cijfers meegenomen.

Europese Unie

Gemiddeld lagen de transactieprijzen van woningen in de Europese Unie in het tweede kwartaal 7,3% hoger. Estland (+16,1%) kende de grootste stijging, daarna volgen Denemarken (+15,6%), Tsjechië (+14,5 procent), Luxemburg (+13,6 procent) en Litouwen (+13,3 procent). Alleen Cyprus noteert een daling (-5%).

De prijsstijging in Nederland is al voor het vijfde kwartaal op rij groter dan het kwartaal voorafgaand. Vooral de prijs van bestaande koopwoningen stijgt met 13% hard. Daarmee komt de prijsstijging van bestaande koopwoningen uit op het de hoogste jaar-op-jaar stijging in twintig jaar.

Totaal

In totaal werden er in het tweede kwartaal 52.787 koopwoningen en 8.793 nieuwbouwwoningen verkocht. Voor bestaande woningen betekent het dat er 3,9% minder huizen zijn verkocht en voor nieuwbouw 9,9% meer. In totaal is het aantal verkochte woningen gedaald met 2,1%, de eerste afname na zeven kwartalen van groei ten opzichte van een jaar eerder in het totaal aantal transacties.