Verzekeraar vergoedt brandschade ook zonder rookmelder

„Onze dekking blijft volkomen gelijk na 1 juli”, laat een woordvoerder van Aegon desgevraagd weten. Wel probeert de verzekeraar zijn klanten bewust te maken van de risico’s. Aegon deed in april 2022 onderzoek naar brandpreventie onder ruim vijfhonderd Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar. „Bijzondere uitkomst daarvan is dat veel mensen wel bekend zijn met de risico’s, maar er niet naar handelen”, stelt de woordvoerder van Aegon. Zo laat 30% van de ondervraagden de keuken soms onbeheerd achter met een pan op het vuur en laat meer dan de helft regelmatig een oplader in het stopcontact zitten.

Ook bij Centraal Beheer Achmea en FBTO focussen ze vooral op het informeren van mensen. „We merken dat veel mensen nog niet weten dat de rookmelder verplicht is vanaf 1 juli”, vertelt een woordvoerder.

Nog in de verpakking

Op iedere verdieping die bewoond wordt in huis moet straks een rookmelder hangen. Eén op de zes Nederlanders heeft geen rookmelder in huis, zo onderzocht verzekeraar Interpolis vorige maand. Meestal omdat mensen er niet aan denken. Ook zien ze erg op tegen het klusje om de melder op te hangen. Sommige mensen vinden een rookmelder bovendien vervelend: omdat deze onnodig afgaat, bijvoorbeeld door koken of douchen.

Bekijk ook: Alles wat je moet weten over het monteren van rookmelders

Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek dat een deel van de Nederlanders rookmelders nog in de verpakking thuis heeft liggen. Het vervangen van de batterij blijkt ook een obstakel voor veel mensen waardoor de rookmelders uiteindelijk niet meer werken.

„Wij bieden onze kanten de mogelijkheid om een pakket met rookmelders via ons aan te schaffen. En als ze hulp nodig hebben bij het ophangen, kunnen ze gebruik maken van onze klusservice”, zegt de Centraal Beheer-woordvoerder.

Handhaving

Wie zijn rookmelders na 1 juli niet op orde heeft, is in overtreding. De verwachting is niet dat gemeenten vanaf 1 juli alle woningen gaan controleren om boetes uit te delen, maar ’het zou wel kunnen dat dit steeksproefsgewijs gebeurt’, zo meldt de Woonbond op de eigen website. ’Of kunnen reageren op een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld’.

Voor nieuwbouwwoningen waren rookmelders al verplicht en daar worden specifieke eisen aan gesteld. Voor bestaande woningen is dat niet zo. Voor mensen met een huurwoning geldt dat de verantwoordelijkheid om de melders op te hangen bij de verhuurder ligt. Wel zijn huurder vaak verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken terwijl je net naar de winkel bent om nieuwe batterijen voor je melder te kopen, dan dekken de meeste inboedelverzekeringen voorlopig nog steeds de kosten, zo blijkt uit een kleine telefonische rondgang langs verzekeraars.

Niet nalatig zijn

Toch is het verstandig om dit risico niet te nemen, zo benadrukt Adfiz, branchevereniging voor financieel adviseurs op zijn website: „Ook al heeft een verzekeraar niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een algemene regel dat je als verzekerde niet nalatig mag zijn. Je niet aan een wettelijke verplichting houden, kan daaronder vallen.”