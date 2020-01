Amazon.nl wordt momenteel alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. Klanten die andere producten willen bestellen worden sinds 2016 doorverwezen naar de Duitse site van Amazon. Over de uitbreiding van Amazon in Nederland wordt al jaren gespeculeerd. In 2018 opende Amazon een nieuw kantoor in Amsterdam.

