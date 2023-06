Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het rentewapen is bot

Door roelof salomons Kopieer naar clipboard

Ondanks de stevige renteverhogingen van centrale banken is de werkloosheid in grote delen van Europa en de VS nog altijd erg laag. Ⓒ ANP/HH

Climbing the wall of worry. We zijn halverwege 2023 en vooralsnog gaat dat adagium redelijk op. Want er zijn dit jaar al voldoende zorgen geweest. De run op een aantal banken is nog niet lang geleden. En markten staan hoger. Is het tijd om voorzichtiger te worden? Ja. Maar niet omdat de economie afzwakt, maar omdat het nog moet gebeuren.