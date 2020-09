Pech: langzame adviseur kost huiseigenaren €10.000

Dat de beurswaarde flink kan dalen, is het eigen risico van mensen met een beleggingsrekening. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Een stel dat de hypotheek wilde oversluiten, had pech dat ze dit net wilden doen toen de beurs crashte als gevolg van de coronacrisis. Het opheffen van twee beleggingsrekeningen nam drie dagen in beslag, en in die tijd kelderde de waarde met zo’n €10.000. Maar de adviseur hoeft deze schade niet te vergoeden, oordeelt klachteninstituut Kifid.