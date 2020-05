Ceo Smith pakt €3,8 miljoen aan bonussen bij Air France KLM

Verslaggever Yteke de Jong heeft de vergadering live gevolgd. Lees haar tweets onderaan dit artikel

„We hebben als aandeelhouder tegen de resoluties gestemd over de beloning van voorzitter Couderc en ceo Ben Smith”, zegt een woordvoerder van minister Hoekstra tegen De Telegraaf. Al eerder gaf de minister aan dat hij bonussen niet gepast vindt.

Noodsteun

„We zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen. Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen”, aldus de zegsvrouw. Hoekstra is samen met de banken en KLM in gesprek over een steunpakket van tussen €2 en €4 miljard euro. Dat gaat om leningen, maar KLM krijgt de loonkosten vergoed uit de NOW-regeling.

Een kortetermijnbonus krijgt Ben Smith al niet meer, maar zijn langetermijnbonus van €1 miljoen is nog niet doorgestreept. De Tweede Kamer vindt een bonus op dit moment ongepast, maar met 14% van de aandelen kan Hoekstra in zijn eentje geen potten breken. Naast Hoekstra waren er ook meer tegenstemmers, zo’n 1,9%, waardoor het totaal aan tegenstemmen of onthoudingen op 16% uitkwam.

De aandeelhoudersvergadering vond plaats onder het gesternte van de coronacrisis, die de omzet van het bedrijf praktisch naar nul brengt. Zowel Air France als KLM hangt aan het staatsinfuus, en de vraag is of, wanneer en hoe er weer normaal gevlogen kan worden – en dus de omzet en winst weer op peil komen. Hoewel topman Smith de aandeelhouders verzekerde dat Air France KLM ’sterker’ uit deze crisis zal komen, is het onduidelijk wanneer en in welke mate de klanten terug zullen komen. De strategie lijkt een combinatie te worden van ’de een zijn dood is de ander zijn brood’ en kostenbesparingen.

„De verwachting is dat er meer luchtvaartmaatschappijen failliet zullen gaan. Het aanbod vermindert dan, waardoor de opbrengsten omhoog kunnen gaan”, zo stelde Smith over de wereld na de coronacrisis, voorbijgaand aan het feit dat vliegtuigen ook weer uit failliete boedels gekocht kunnen worden.

Lees verder onder de video.

Reorganisatie

In de zomer komt Smith met een reorganisatieplan, waarbij hij dinsdag weer hintte op het in elkaar schuiven van afdelingen. Maar duidelijke uitspraken over de krimp bij KLM en Air France bleven uit bij de aandeelhoudersvergadering. Air France heeft bijvoorbeeld de A380 dan nu wel op de grond heeft gezet, maar dat was ook al twee keer voor de coronacrisis aangekondigd. Ook KLM faseert de Boeing 747 sneller uit dan gepland.

KLM is daarnaast bezig met een eigen herstelplan, dat de basis moet vormen voor de kredieten van de banken. Mogelijk wordt er aan het eind van de week een akkoord gepresenteerd.

De aandeelhouders stemden dinsdag ook voor een mogelijke aandelenemissie binnen nu en 26 maanden. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar geld opgehaald moet worden. Daarover zal de Nederlandse politiek ook moeten meebeslissen, omdat dit om geld gaat dat gebruikt wordt voor de moedermaatschappij in Parijs.