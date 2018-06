Bonden dreigen Petrobras met staking

Na een week van stakingen zitten veel winkels zonder voorraden. In de miljoenenstad São Paulo is de noodtoestand uitgeroepen wegens brandstoftekort. Truckers protesteren tegen de hoge brandstofprijzen in het land en hebben wegblokkades opgeworpen. President Michel Temer heeft het leger toestemming gegeven in te grijpen.

De vakbonden willen ook dat Petrobras, dat voor de helft in handen is van de overheid, de dieselprijzen verlaagt. Verder willen ze dat de verkoop van bedrijfsonderdelen wordt gestopt. De desinvesteringen moeten het door een economische crisis getroffen Brazilië juist wat geld opleveren.