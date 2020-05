Shell biedt personeel vertrekregeling om kosten te besparen

Dat blijkt uit een bericht van topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland aan personeel, dat het ANP heeft ingezien.

Oliemaatschappijen wereldwijd hebben te kampen met de coronapandemie, die tot een drastisch gedaalde vraag naar de grondstof heeft geleid.

Bekijk ook: Deze troeven heeft Shell nog in de hand

Shell kondigde eerder al aan de investeringen flink terug te schroeven wegens de crisis, maar wil nu ook van personeel af. Het bedrijf biedt daarom een „selectieve” vertrekregeling aan. Die is vooralsnog gereserveerd voor personeel met Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Canada als thuisbasis. Niet iedereen komt er voor in aanmerking.

Medewerkers van productielocaties, zoals bijvoorbeeld Shell Pernis en Shell Moerdijk, zijn ervan uitgesloten.

"Waar dat nodig is, zullen we organisatie anders inrichten en daar sterker uitkomen"

Uit de mededeling van Van Loon valt op te maken dat hardere ingrepen in het personeelsbestand niet uitgesloten zijn. Volgens haar probeert het bedrijf het vertrek van medewerkers uit eigen beweging „te maximaliseren, om zo gedwongen ontslagen waar mogelijk te voorkomen.”

Van hoeveel mensen Shell afscheid wil nemen, kon een woordvoerder niet zeggen. In een officiële reactie laat het concern weten de komende maanden de gehele organisatie nog eens kritisch tegen het licht te houden. „Waar dat nodig is, zullen we organisatie anders inrichten en daar sterker uitkomen”, luidt het statement.

Bekijk ook: Shell snijdt voor het eerst sinds 1940 in dividend

Bekijk ook: Eind aan tijdperk voor Shell

De vertrekregeling is één van de maatregelen waarmee Shell het huishoudboekje op orde wil krijgen. Ook worden contracten voor expats herzien en trekt het bedrijf minder nieuw personeel aan.

De coronapandemie raakt de vraag naar olie op verschillende vlakken. Doordat vliegtuigen amper de lucht in gaan en mensen veel minder forenzen, is er minder brandstof nodig. Ook draait de industrie op een lager pitje.

Shell zag zijn belangrijkste graadmeter voor winst in het eerste kwartaal halveren tot circa 2,9 miljard dollar. Het concern verlaagde daarop voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn kwartaaldividend.