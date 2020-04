Ook familiebedrijf Trump ontslaat honderden werknemers

Volgens de krant betreft het hotelmedewerkers in zowel de VS als Canada. Het gaat om hotels in New York, Columbia, Miami, Chicago, Las Vegas, Vancouver en Honolulu. In Florida is bovendien de huur voor de Trump International Golf Club West Palm Beach niet overgemaakt, terwijl dat op 1 april al had gemoeten.

Volgens de The New York Times zijn eerder al tientallen medewerkers in New York en Washington ontslagen.

De Trump Organization heeft 17 van zijn 24 golfclubs en hotels gesloten vanwege de coronapandemie. Vestigingen die nog wel open zijn, draaien volgens The Washington Post op beperkte capaciteit: hotelrestaurants en golfclubhuizen zijn gesloten. Op de golfclubs worden gebruikers gewaarschuwd niet golfkarretjes te wisselen of vlggenstokken in de holes aan te raken.

