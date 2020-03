Beter Bed: coronacrisis kan klanten voorzichtiger maken

Ⓒ DIJKSTRA BV

UDEN (ANP) - Beddenverkoper Beter Bed heeft sinds het begin dit jaar meer verkocht en zegt een goede start van 2020 te hebben gekend. Het bedrijf erkent wel dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor meer onzekerheid zorgt en klanten terughoudender kan maken met de aankoop van een nieuw bed of matras en is daarom attent op de situatie. Dat meldde Beter Bed in een definitief cijferbericht over 2019.