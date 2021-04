Uitgeverij Brill broedt op overnames

Premium Cultuur

Pesterijen dochters inspiratiebron voor Dagboek van een Muts

De pesterijen waar haar dochters op school slachtoffer van werden, waren voor de Amerikaanse schrijfster Rachel Russell uiteindelijk een inspiratiebron. Inmiddels is de semi-autobiografische graphic novel reeks Dagboek van een Muts al tien jaar een wereldwijd succes. „Herkenning is een bindende fact...