Randstad ziet omzet dalen

De groeivertraging is vooral terug te zien in de automotive-industrie. De uitzender zag de omzet met 1,7% dalen tot €5,95 miljard. De operationele winst kwam uit op €277 miljoen, een daling van 4,7%.

,,We hebben solide resultaten voor het tweede kwartaal behaald, ondanks de macro-economische omstandigheden in Europa”, zegt topman Jacques van den Broek. ,,Onze omzetgroei is licht negatief als gevolg van vertragende marktgroei in met name Duitsland, Nederland en België door de zwakte in automotive-gerelateerde industrieën.”

De Europese markten worden over een brede linie geraakt door zwakkere economische omstandigheden. Volgens de meest recente macrocijfers doen de Belgische en de Nederlandse economieën het minder goed dan eerder verwacht.