Premium Het beste van De Telegraaf

KLM lost ’champagnetekort’ aan boord op

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

KLM schonk enige tijd cava in plaats champagne Ⓒ foto LEX VAN LIESHOUT Air France-KLM 1.496 0.2 %

Amsterdam - KLM schenkt sinds kort weer champagne aan boord in de zakenklasse. Op reizigersfora wordt geklaagd dat de luchtvaartmaatschappij de goedkopere Spaanse mousserende wijn cava in plaats van champagne serveert. Ook wordt er geen sterkedrank meer geserveerd in de toeristenklasse.