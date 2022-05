Premium Het beste van De Telegraaf

Forse toename diefstal maakt verzekeren e-bike geen overbodige luxe

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De e-bikes zijn nog steeds populair, ook bij dieven. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Als eigenaar van een elektrische fiets moet je nét iets beter letten op je stalen ros. Het aantal aangiften van diefstal van e-bikes is vorig jaar met een kwart toegenomen, tot ruim 22.500 stuks. De meeste fietsen werden op straat gestolen, 1900 vanuit een schuur, woning of ander gebouw. Verzekeren is dus geen overbodige luxe. Maar hoe zit dat precies met de elektrische fiets?