Casino-baas dringt als ’motelmedewerker’ voor bij coronavaccin

Financieel

Wall Street verliest terrein op wisselende kwartaalresultaten

Beurzen in New York zijn dinsdag licht in het rood gesloten. General Electric heeft terrein gewonnen op beter dan verwachte kwartaalresultaten. GameStop is in een wilde rit 92% omhoog gegaan. Beleggers kijken vooral uit naar de belangrijke Federal Reserve-vergadering woensdag.