Column: Welke basismetalen gaan het maken in 2020?

De VS en China stonden het afgelopen jaar lijnrecht tegenover elkaar. Een ware ‘deadlock’. De impasse lijkt deels doorbroken, maar de gevolgen blijven groot. De mondiale handelsstroom ging over in een kabbelend beekje, de economie in veel landen liet een veer en ondertussen wisten investeerders zich geen houding te geven. De vraag naar basismetalen stagneerde, met druk op de prijzen als gevolg. Wat heeft 2020 in petto?