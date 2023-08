Weekblik: Powell speecht tussen de bergen in Jackson Hole

Amsterdam - Het cijferseizoen loopt op zijn eind en dus zoeken beleggers en marktanalisten elders naar richting. Die kunnen ze wellicht vinden in de reeks macro-economische cijfers die komende week worden gepubliceerd. Ook is het weer tijd voor de belangrijke bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole.

Speciale aandacht voor opmerkingen over het rentebeleid van Fed-voorman Powell Ⓒ ANP/HH