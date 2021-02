’Gok niet, maar ga beleggen’

„Mensen die speculeren, gokken erop dat ze de gekochte aandelen snel voor meer geld kunnen verkopen aan een andere belegger. Dat wordt wel de Greater Fool Theory genoemd. Maar aandelen die spectaculair stijgen, kunnen net zo hard weer naar beneden gaan, met alle pijnlijke verliezen van dien. Het is daarom een uitermate slecht idee om te speculeren met geld dat bedoeld is als appeltje voor de dorst of opzij is gezet voor pensioenopbouw, de opleiding van de kinderen of om een huis te kunnen kopen”, aldus Van Zwol.

Hij wijst erop dat de markten diegenen belonen die geduld en oog hebben voor de lange termijn en benadrukt het belang van vier pijlers. „Het stellen van duidelijke beleggingsdoelen, het spreiden van portefeuilles en zorgen dat je de kosten die vastzitten aan beleggen zo laag mogelijk zijn.”

Doelen

Van Zwol: „Denk na waarom je wilt beleggen. Vermoedelijk omdat je hoopt op een beter rendement dan op je spaargeld. Maar waar wil je het geld eigenlijk voor gebruiken? Als je geld in je pensioen steekt, is het gemakkelijk: je spaart voor je pensioen en zet je geld daarvoor vast op een rekening. Maar sommige doelen zijn niet eenvoudig op een datum vast te pinnen. Het is bijvoorbeeld lastig om te weten of en wanneer je een huis gaat kopen.”

Balans

De beleggingsexpert stelt dat je veel oog moet hebben voor het risico. „Pas de hoeveelheid 'risico' in je beleggingen aan en maak deze zo klein mogelijk door je beleggingen breed te spreiden over een gediversifieerde, wereldwijde portefeuille. Hoe verder weg je doelen liggen, hoe meer ruimte je hebt om eventuele negatieve marktbewegingen te compenseren, dus hoe meer risico je kunt nemen. Het afwegen van risico's tegen de potentiële beloning is iets wat alle beleggers moeten doen wanneer ze beslissen waar en hoe ze gaan investeren.”

Kosten

Houd in gedachte dat je geen controle hebt over het gedrag van de beleggingsmarkten, maar wel over de kosten die je maakt, aldus Van Zwol. „Als je iemand 2% per jaar zou betalen om je geld vast te houden, zou je bij 0% brutorendement in slechts tien jaar tijd maar liefst een vijfde van het geld kwijt zijn. Maar als je 0,5% betaalt, heb je nog steeds zo’n 95% over aan het eind van dezelfde periode. Het is basisrekenen, maar het toont wel de impact die kosten hebben.”

Blijf bij je plan

De beleggingsexpert wijst erop dat je vast moet houden aan je plan en je niet moet laten leiden door emoties. „Deze kunnen je aanzetten tot het najagen van dure tijdelijke trends. Ze zetten je er bijvoorbeeld toe aan om de markt te ontvluchten in geval van tegenspoed door laag te verkopen, waardoor je geen beleggingen meer hebt op het moment dat de markten weer aantrekken.

Proberen de markt te timen is zinloos – niet in het minst omdat extreme marktbewegingen, op en neer, vaak kort op elkaar plaatsvinden. Marktdalingen zijn ook nauwelijks waarneembaar bij een langetermijnperspectief.”