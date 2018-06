ForFarmers rondt aandeleninkoopprogramma af

ForFarmers begon begin mei met de inkoop van eigen aandelen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018.

In de periode 21 mei tot en met 25 mei kocht ForFarmers 56.993 aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 11,74 euro per stuk. Dat kwam neer op een bedrag van 669.062 euro.