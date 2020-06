Afzetprijzen industrie weer omlaag

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Die was vorige maand fors goedkoper dan een jaar terug. Producten in de aardolie-industrie en de chemische industrie gingen mede daardoor flink in prijs omlaag. In onder meer de machine-industrie en auto-industrie lagen de prijzen in mei hoger dan een jaar terug.

Vergeleken met april zijn de afzetprijzen van de industrie in mei met 0,3 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 0,2 procent, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt met 0,7 procent stegen.