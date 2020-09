Column: Nederland moet voordeel halen uit de Europese Unie

Het gaat daarbij om de gevolgen van klimaatverandering en de effecten van het nationale en wereldwijde klimaatbeleid. een verdere digitalisering van de maatschappij, de economie en van productie- en bedrijfsprocessen, en de opmars van innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robottechnologie. Daarnaast wordt 4.0 beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis en de internationale trend waarbij steeds meer landen afstand nemen van internationale vrijhandel en globalisering.

America First

Landen kiezen veelal voor protectionistische maatregelen waarmee ze hun eigen burgers en bedrijven bevoordelen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Een bekend voorbeeld is het ’America First’-beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, dat al tot handelsoorlogen heeft geleid.

Internationale denktanks, zoals het IMF en de Oeso, hebben al gewaarschuwd dat protectie en handelsoorlogen de groei van de wereldeconomie afremmen en in de meeste landen tot een aantasting van de welvaart leiden. Inmiddels heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat de trend van meer nationaal beleid en meer protectie zich verder heeft versterkt.

Verliezers

Nederland moet zich ernstig zorgen maken over de mondiale trend van protectie en de opmars van 4.0. Vooral handelslanden krijgen daarvan last. Op dit moment is onze export goed voor meer dan 2 miljoen banen en danken we 30% van onze welvaart aan handel. Deze cijfers maken duidelijk dat we tot de verliezers gaan behoren. Dat is ook het geval bij de opmars van 4.0. Zo lopen we in veel sectoren, met name in het mkb, achter bij digitalisering en het gebruik van de nieuwste technologieën.

Dat moet voor Nederland een extra reden zijn om deze zorgen snel aan te pakken; een optie is om onze samenwerking binnen de Europese Unie te versterken en meer Europese vrienden te maken.

China

Internationaal zien we de sterke opkomst van de economische en politieke machtspositie van China. Daardoor zullen de Verenigde Staten, maar ook andere westerse economieën, waaronder grote Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hun huidige economische machtsposities zien afkalven.

Als we afgaan op de voorspellingen van internationale denktanks, zal China binnen afzienbare tijd de grootste en sterkste economie van de wereld worden. Amerika, de huidige nummer 1, zal wegzakken en ook technologisch door China overklast worden. Dit is ook de opvatting van de oud president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, in zijn gedegen analyse die is opgenomen in zijn recente boek Ontgelden.

Gevecht

Tot op heden speelde de EU in dit internationale ’gevecht’ om de mondiale economische machtspositie een beperkte rol, maar economische analisten verwachten een kentering. In deze kring overheerst de opinie dat EU er recent in geslaagd is om haar mondiale politieke en economische positie aanzienlijk te versterken.

Ook voor de EU-lidstaten betekent dit een extra economische impuls. Eind juli sloten de 27 regeringsleiders van de EU-landen een ’historisch akkoord’ over een financieel steunpakket van in totaal ruim €1800 miljard. Een bedrag van €750 miljard is bestemd voor een herstelfonds waarmee het economisch herstel van de EU-landen bevorderd moet worden.

Met dit steunpakket gaat de EU de fysieke en digitale Europese infrastructuur versterken, extra investeren in de nieuwste technologieën en klimaatinvesteringen stimuleren. Die moeten leiden tot een vergroening van de EU-economie

Handelsblok

Voor de EU-landen is dit een aantrekkelijk toekomstperspectief. In de wereld van 4.0 zullen ze mondiaal als afzonderlijke economieën economisch gezien steeds minder voorstellen, maar onder de paraplu van de EU kunnen ze volop profiteren van het feit dat de EU nog steeds het grootste handelsblok van de wereld is. De EU heeft bovendien op allerlei terreinen een groot wereldwijd netwerk opgebouwd met onder meer voordelige handels- en investeringsverdragen en (juridische) regelingen op het vlak van veiligheid en internationale samenwerking.

Dit internationale netwerk biedt EU-landen veel voordelen. Het valt op dat Brussel maar ook de EU-leiders er onvoldoende in slagen om dit voor het voetlicht te brengen en dat is zeker nodig omdat daardoor in de Europese media de EU vooral als een kostenpost wordt afgeschilderd. Dit beeld is in veel landen door de politiek zelf gecreëerd door bij problemen in eigen huis Brussel de schuld te geven.

In zijn HJ Schoo-lezing meende DNB-president Klaas Knot deze week dat politici meer moed moeten tonen. Uit gezond economisch eigen landsbelang zouden ze veel meer nadruk moeten leggen op de voordelen die ze als EU-land genieten. Om de EU te versterken moeten ze bovendien meer samenwerken en soevereiniteit overdragen.

Grootste fans

Hoewel in EU-landen, waaronder Nederland, veel mensen ontevreden zijn over de EU (te veel macht, bureaucratisch) is een ruime meerderheid toch voorstander van de EU. Nederlanders behoren tot de grootste fans. Volgens een recent onderzoek vindt ruim 60% van de EU-burgers dat de coronacrisis de noodzaak onderstreept van meer Europese samenwerking, vooral bij grensoverschrijdend onderwerpen, zoals internationale economische politiek, vluchtelingen beleid, veiligheid, klimaatverandering, belastingontduiking, maar ook als machtsblok tegen de VS, China en Rusland.

Deze meerderheid is geen voorstander is van een versterking van Europese instituties. Deze samenwerking zou juist gepaard moeten gaan met meer ruimte voor nationale soevereiniteit. Wij menen dat ook in dat geval de door Klaas Knot terecht bepleitte versterking van de EU mogelijk is.

Profijt

Uit opiniepeilingen blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers voorstander van het EU-lidmaatschap is. Mede gezien de eerder beschreven internationale ontwikkelingen zal politiek Den Haag in de wereld van 4.0 uit economisch eigen belang de samenwerking binnen de EU moeten versterken. Dit geldt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Cijfers tonen aan Nederland samen met Duitsland netto het meeste profijt heeft van de interne EU-markt en het internationale handelsnetwerk.

