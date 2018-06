Olieprijs zakt verder weg

Brentolie, de standaard in Europa, ging door zicht op extra aanbod met 1,4% terug, Amerikaanse West Texas Intermediate verloor nog eens 2,5%. Ook termijncontracten op olieleveringen in China gingen met 5% terug.

Volgens zakenbank Morgan Stanley is oliekartel Opec intern verdeeld over de toekomstige koers, ondanks uitspraken over productieverruiming.

Saudi-Arabië en niet-Opec-lid Rusland meldden vrijdag samen tot een miljoen vaten extra op te pompen na kritiek van onder meer president Trump op de tot $80 gestegen olieprijs.

