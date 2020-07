’Heimwee naar Frankrijk’

Een feestje laten Maastrichtenaren zich niet snel ontzeggen. Armand Vliegen, de bedenker en schrijver van het 239 pagina’s tellende boek met daarin beschreven de kortste en interessantste routes naar Zuid-Frankrijk meende dat de doop van zijn boek en de 14 juli viering prima konden samenvallen. Hij schreef het boek tijdens de verplichte sluitingsperiode voor de horeca in maart/april in exact veertig dagen ofwel in totaal 120 uur. De route van het reisboek loopt via het befaamde restaurant Bouchon d’en Face in het hartje van de wijk Wyck naar La Douce France.

Camille Oostwegel (l.), oud-consul van Frankrijk, en Fernand Jadoul, honorair consul van Luxemburg.

Het idee was „heel eerlijk ontleend” aan het boek van schrijver/regisseur Hans Melissen en tv-maker Rik Felderhof, twee huisvrienden van Bouchon d’en Face. Zij schreven anderhalf jaar geleden het boek Reisgids voor Levensgenieters dat nog steeds in de boekhandel en bij de ANWB te koop is. „Het is een boekje van eigen deeg”, reageerde Vliegen op het verschijnen van zijn boek. Hij wees erop dat Wikipedia meldt dat St.-Tropez bij voorbeeld bekend is om drie dingen, te weten Brigitte Bardot, Louis de Funès en tv-programma Villa Felderhof.

V.l.n.r. chef-kok Puk Luthuli, Boris Spauwen, sommelier Piet Joosten en Sara Sijstermans van Bouchon d’en Face.

Geen wonder dat Rik Felderhof en Hans Melissen het eerste exemplaar kregen uitgereikt. Melissen vertelde in zijn dankwoord dat ’heimwee’ een Duits woord is. „De Fransen kennen het eigenlijk niet. Hoewel zij last hebben van ’mal de pays’ gaat maar zeven procent naar het buitenland. De rest blijft in Frankrijk. Wat wel opvalt, is het grote aantal apotheken. Dat komt omdat Fransen grootverbruikers zijn van anti-depressiva”, glimlachte Melissen.

Horecaondernemer Yves Mullenders bij beeld André Rieu.

Aanwezig was ook de oud-consul van Frankrijk, hotelier Camille Oostwegel. Hij werd in februari 70 jaar en moest vanwege de wet zijn consulschap inleveren.

„Een verzoek van de Franse ambassadeur om mij langer in die functie te houden werd afgewezen omdat er anders een wetswijziging moet plaatsvinden”, legde Oostwegel uit.

Hij heeft zijn intrek genomen in het herenhuis van bierfamilie De Ridder langs de Maas. Na 2,5 jaar renovatie is het een heus stadspaleis geworden met prachtig groen in de besloten tuin. Hij vierde op 14 juli zijn naamdag, vernoemd naar de 16e eeuwse Italiaanse priester Camille de Lellis die de Orde van Camillianen oprichtte. Het was extra feest voor hem want zijn vrouw verjaarde vandaag.