’Wij willen gast verwennen’

Tijdens een feestelijk en prachtig diner in het Rotterdamse restaurant Fred (**) van de in vorm zijnde Fred Mustert blikten alle vertegenwoordigers van onze tophoreca terug op dit jaar. Patrick van Zuiden, voorzitter van de Gastvrijheidsprijs en eigenaar van het Rijswijkse hotel-restaurant Savarin, meldde dat de jury belangrijke stappen had gemaakt. „We hebben weliswaar nog niet alle tien kandidaten in hun restaurants kunnen bezoeken, maar dat gaat de aankomende weken gebeuren. Een bezoek plannen gaat gelukkig nu wat makkelijker dan in juni, waarbij we alle coronaregels van de overheid in acht nemen”, lichtte hij toe.

V.l.n.r. Bob Bron, sterrenchef Fred Mustert, uitgever Annelies Pijper en Patrick van Zuiden.

Ook in restaurant Fred bleken de regels keurig te worden opgevolgd. De tafels van de circa 100 gasten stonden ruim uit elkaar. Er waren handgel en mondkapjes. Ook aan tafel werd de anderhalve meter afstand in acht genomen. „We zijn hier met de besturen en juryleden van de vier grote restaurantorganisaties. Als Alliance Gastronomique, Jeunes Restaurateurs d’Europe, Fine Eastern Restaurants en Les Patrons Cuisiniers als tophoreca niet het goede voorbeeld geven kunnen we net zo goed sluiten. Gelukkig kun je de regels in fine-dining makkelijker opvolgens, want de ruimte tussen de tafels is sowieso groter dan in andere horeca”, legde Van Zuiden uit. Tussen het diner door liet goochelaar Richard Stooker iedereen versteld staan van zijn magische kunsten.

Winnaars Tim Wellenberg (l.) in 2019 en Bas van Zuiden (2018).

De Gastvrijheidsprijs draait niet om koks maar juist de bediening. En met name ambitieuze jongeren van 18 tot 30 jaar die het de gast optimaal naar de zin willen maken.

Champagne

Aan tafel gerechten bereiden zoals steak tartaar en cocktails maken horen daarbij. Daarnaast worden theoretische vragen over alledaagse situaties voorgelegd en wordt de vakkennis getest. „Het niveau is dit jaar extreem hoog. Er worden flinke stappen gemaakt. Het gaat erom de gast te verwennen”, aldus Van Zuiden.

Directeur Bob Bron van Moët Hennessy Nederland vertelde dat de champagne opbrengst dit jaar aanzienlijk kleiner zal zijn. „In plaats van 11.000 kg druiven per ha halen de boeren nu 8000 kg druiven per ha binnen. Dat betekent dat er aanmerkelijk minder flessen champagne worden geproduceerd. We denken zo’n 100 miljoen flessen minder. Bijzonder is dat al op 17 augustus werd begonnen met de oogst. Niet eerder in de geschiedenis was dit zo vroeg. We merken dat door het stoppen van cruiseschepen, het schrappen van grote evenementen behoorlijk minder omzet wordt gedraaid. De particuliere markt doet het weliswaar beter maar kan het verlies aan omzet in de zakenmarkt niet goed maken”, sprak Bron.

Hij bleek al drie maanden niet meer te roken. „Ik ben ooit op mijn 19e begonnen met roken in New York. Ik ben nu 62 jaar en voel me energieker dan ooit. De smaak is beter en mijn huid is gezonder. Ik weet het zeker, ik rook nooit meer”, zei Bron. Hij had een speciale app bij zich die liet zien dat hij 2700 sigaretten onaangeroerd had gelaten en 736 euro had bespaard!

De uitreiking van de Gastvrijheidsprijs op 26 oktober zal een alternatief en klein feestje worden. Tegelijk wordt de nieuwe Lekker van uitgever Annelies Pijper gelanceerd. De lokatie is nog onbekend. Pijper: „Het moet coronaproof zijn. We zijn hard op zoek naar de juiste lokatie.”