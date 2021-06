Lingeriemerk Victoria’s Secret krijgt gezelschap van Pink

In het door moederbedrijf L Brands nieuw gevormde lingerieconcern komen meerdere onderdelen samen. Zo is eveneens het merk Pink daar ondergebracht. Ook de schoonheidsproducten van Victoria’s Secret gaan schuil onder de nieuwe bedrijfsnaam.

Buiten de naamswijziging is een grote verandering in strategie doorgevoerd. Waar Victoria’s Secret voorheen vooral bekend was vanwege de extravagante modeshows, zijn er nieuwe boegbeelden naar voren geschoven. Zo is onder meer de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe een uithangbord.

Ook bij het management is zichtbaar dat er een andere wind is gaan waaien in het voormalige mannenbolwerk. Het merendeel van de leidinggevenden aan de top is vrouw.

Koers

In 2019 kwam Secret’s Secret nog flink onder vuur te liggen. Leslie Wexner, de oprichter van het lingeriemerk moest gedwongen aftreden als topman. Zijn zakelijke banden met de voormalige Hollywood-baas Jeffrey Epstein speelden daar een grote rol bij. Vorig jaar heeft Wexner de banden met het lingeriemerk geheel verbroken.

Bath & Body Works dat ook onder het dak zit bij L Brand heeft net als Victoria Secrets een zelfstandige koers gekregen. De focus ligt daarbij op vestigingen in de Verenigde Staten en Canada.