DSM fuseert met Zwitserse reuk- en smaakmakergigant

DSM-Firmenich verwacht met de fusie een extra aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) op jaarbasis van €350 miljoen, inclusief een jaarlijkse omzetstijging van €500 miljoen. Dat voordeel wordt vooral gehaald door de combinatie van DSM-divisie voeding en dranken en de smaakstoffen van Firmenich.

DSM-Firmenich krijgt een dubbel hoofdkantoor in het Zwitserse Kaiseraugs en in Maastricht met een beursnotering in Amsterdam.

Firmenich is met een omzet van €4,5 miljard in 2021 ’s werelds grootste producent van geur- en smaakstoffen. DSM richt zich op menselijke en dierlijke voedingsingrediënten en behaalde afgelopen jaar een omzet van €7,3 miljard.