Huizenprijzen in Groningen sterkst omhoog

De geringste stijging was er in Friesland, waar de prijzen toch nog 7,2% hoger noteerden. Ook in Noord-Holland en Limburg werd ongeveer deze stijging genoteerd, blijkt uit het kwartaalrapport dat databureau Calcasa donderdag publiceerde.

Er staan liefst vijf Groningse gemeenten in de top 10 van gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling in Nederland: Westerwolde, Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal en Het Hogeland. De stad Groningen staat op de 25ste plek met een prijsstijging van 10,1%.

Utrecht

In Utrecht steeg de gemiddelde woningprijs met 10,7%, gevolgd door Den Haag en Rotterdam met respectievelijk 10,0% en 9,4%. In Amsterdam was de gemiddelde prijsstijging slechts 6,5%. Daarmee valt de hoofdstad maar net buiten de top 10 gemeenten met de laagste prijsontwikkeling in het afgelopen jaar.

Volgens Calcasa geven Nederlandse huiseigenaren nu gemiddeld 13,6% van het netto maandinkomen uit aan netto woonlasten. Tijdens de piek in 2008 was dit nog 27,0%. De relatief goede betaalbaarheid is vooral het gevolg van de huidige lage hypotheekrente, stelt Calcasa.