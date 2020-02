Martin en Els Beentjes: „Geen geschikt aanbod.” Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Castricum - Voor Martin en Els Beentjes maakt de lagere hypotheekrente niet zoveel verschil. „Wij wachten tot ze in de omgeving van Castricum weer gaan bouwen, want we willen heel graag naar een nieuw appartement in deze omgeving verhuizen”, legt Martin Beentjes uit.