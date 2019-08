'Wall Street staat weer voor rode beursdag'

Peking kondigde tegenmaatregelen in een reactie op het Amerikaanse dreigement dat de importtarieven op nog meer Chinese goederen zullen worden verhoogd. China stond maandag toe dat de yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar, en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op. Het zorgde in Azië en Europa weer voor stevige verliezen op de aandelenbeurzen.

Techreus Apple staat voor een lagere opening, in het kielzog van de spanningen, die de vraag naar iPhones en andere apparaten naar verwachting geen goed zal doen. Ook andere grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Facebook, Netflix en Amazon stonden in de zogeheten voorbeurshandel in het rood. Dat gold ook voor vliegtuigbouwer Boeing en machinemaker Caterpillar, die doorgaans gevoelig zijn voor opspelende handelskwesties.

Olieprijzen

Een vat Amerikaanse olie kostte maandag kort voor de openingsbel op Wall Street 1,5 procent minder op 54,82 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook 1,5 procent tot 60,96 dollar per vat. Dat de prijzen zakken is het gevolg van de mogelijk mindere vraag in de nasleep van het handelsconflict. Eerder was sprake van stijgende olieprijzen vanwege spanningen in de Perzische Golf waar Iran een buitenlandse tanker had geconfisceerd.

Verder opende nog een aantal bedrijven de boeken. Investeerder Berkshire Hathaway rapporteerde dit weekend een nettowinst die op jaarbasis 7,9 miljoen dollar hoger uitviel. Ook de kaspositie werd versterkt. Wel merkte het bedrijf op de financiële markten minder bereidheid is om risico's te nemen. Het operationele resultaat van het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett viel op jaarbasis lager uit.

Handelsoorlog

Ook vleesverwerker Tyson Foods gaf inzage in de resultaten. Op macro-economisch vlak volgen na de openingsbel nog cijfers over de dienstensector van onderzoeksbureau's Markit en ISM.

De vrees voor verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de economische grootmachten zorgde voor het weekend al voor een mineurstemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,4 procent lager op 26.485,01 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent op 2932,05 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,3 procent tot 8004,07 punten.