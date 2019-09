'Vrouwenquotum heeft averechts effect'

De aanstaande ASR-bestuurder wil dat vrouwen benoemd worden om hun talent waarbij de nadruk moet liggen op het gegeven dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. "Maar niet gelijk", benadrukt ze.

Het streefcijfer van de overheid van 30 procent is voor veel ondernemingen nog ver weg. Om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en andere organisaties te krijgen, lijkt een wettelijk quotum onafwendbaar. "Ik heb in Duitsland gewerkt als voorzitter van de raad van commissarissen bij Delta Lloyd. Daar hebben ze een vrouwenquotum en geloof me, het is geen fijne entree als iedereen denkt dat je er zit omdat je een vrouw bent. Ik voelde mij meer uitgesloten dan ingesloten."

Volgens De Graaf-de Swart moet het streefgetal van 30 procent niet worden losgelaten. "Als we dat doen dan geven we de boodschap af dat we het niet belangrijk vinden. Het is iets van de lange adem. Als het makkelijk was, dan waren we er natuurlijk allang geweest."