Brusselse stroomplannen: ’Apart tarief voor opladen stekkerauto’

Na een zomer van prijsrecords kondigde EU-kopstuk Ursula von der Leyen met veel bombarie een hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt aan. Maar na veel verzet van Duitsland en kleinere noordelijke landen zijn ideeën voor radicale ingrepen op de lange baan geschoven. Zo kwam de Europese Commissie dinsdag niet met een voorstel om de elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijs.

Twee contracten

In het pakket zitten een aantal voorstellen die de consument direct raken. Zo moet iedereen in de toekomst het recht krijgen om twee contracten af te sluiten. Een met een vast tarief voor alledaags verbruik en nog een tweede contract met een dynamische prijs. „Die kunnen mensen gebruiken voor het opladen van de elektrische auto op een moment dat de prijs laag is”, legt Eurocommissaris Kadri Simson uit. „Bijvoorbeeld buiten piekuren.”

In de praktijk kunnen huishoudens dit straks zelf regelen via een app op de mobiele telefoon. Dit soort digitalisering brengt wel weer nieuwe privacyzorgen met zich mee. Een andere nieuwigheid is het voorstel om het voor consumenten mogelijk te maken zelfgeproduceerde groene stroom te delen. Wie bijvoorbeeld veel zonnepanelen op het dak van zijn woning heeft, maar zelf de opbrengst niet volledig gebruikt, moet het in de toekomst aan de buurman kunnen verkopen.

Crisismaatregelen

Tegelijkertijd wil Brussel de onder stoom en kokend water bereikte crisismaatregelen van afgelopen najaar een permanenter plekje geven. Zo zou een lidstaat moeten kunnen besluiten om tijdens een energiecrisis de retailprijzen te bevriezen. Het afromen van overwinsten komt in een andere vorm permanent terug, als het aan Brussel ligt.

De Commissie wil afdwingen dat lidstaten bij subsidies voor bijvoorbeeld windmolenparken en kerncentrales gaan werken met ’tweerichtingen contracts for difference’. In zo’n contract stellen de elektriciteitsproducent en de Staat een prijsgarantie vast.

Als de verkoop van de elektriciteit op de markt minder oplevert moet de Staat het verschil betalen. Als de marktprijs juist heel hoog is geldt een inkomstenplafond voor de producent: de Staat gaat dan de overwinst afromen. Brussel wil dat lidstaten dit geld verplicht gebruiken om kwetsbare huishoudens en kleine ondernemers te stutten. ,,Onnodig beperkend”, zo reageert de branchevereniging Energie-Nederland op gedwongen gebruik. Duurzame productie is volgens haar ook op andere manier te bereiken.

Compromis

Zuid-Europese landen willen een veel stevigere hervorming. Landen als Nederland en Duitsland willen juist weinig veranderen. De Nederlandse energiesector ageerde eerder tegen het te permanent maken van crisismaatregelen en vindt dat er een impactanalyse moet komen om de gevolgen goed in kaart te brengen. Brussel heeft dat nog niet gedaan. Branchevereniging Energie-Nederland zegt ’heel blij’ te zijn met de voorstellen. ,,Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor lage energieprijzen voor huishoudens”, aldus de directie.

De komende tijd zal blijken of het compromis van Brussel voldoende steun krijgt. De bal ligt nu bij het Europees Parlement en de EU-landen.

De heffing op zogeheten inframarginale inkomsten van hernieuwbare energie wordt niet voortgezet, constateert Energie-Nederland. Daarvan was eerder wel sprake. De Nederlandse sector was altijd tegen de invoering van zo’n heffing. ,,Omdat dit de investeringen in hernieuwbare energie, die zo hard nodig zijn voor de energie- en klimaattransitie, alleen maar belemmert”, stelt zij in reactie op de plannen.