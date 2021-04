Lockdown of versoepeling: ijsverkoop Unilever profiteert hoe dan ook

Niet alleen zangeres Rita Ora houdt van Unilever-ijsjes, bleek bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het Brits-Nederlandse concern. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het kan vriezen en het kan dooien qua coronamaatregelen, maar in beide gevallen floreert de ijsverkoop van Unilever. In China, waar mensen weer naar buiten mogen nu corona daar op z’n retour is, werd in het eerste kwartaal ijs buiten de deur verkocht, aldus het Brits-Nederlandse concern. Maar ook de verkoop van ’thuis-ijs’, zoals Magnums, groeide ten opzichte van begin 2020 – met dubbele cijfers zelfs.